"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Куртуа

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"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену КуртуаЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Тибо Куртуа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям SkySportsNews, в случае расставания этим летом с бельгийцем, "аристократы" предпримут попытки заполучить на "Стэмфорд Бридж" вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда, который привлек к себе внимание своим выступлением в составе сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

Напомним, в ближайшее время "Челси" может подписать Бернарда. | soccernews.ru

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