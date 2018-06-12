"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате

Теги челсиальваро моратаэдинсон кавани псж

"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену МоратеЛондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Альваро Морате, к которому проявляют интерес ряд итальянских грандов.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, в случае, если 25-летний испанец таки покинет этим летом "Стэмфорд Бридж", "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, "Милан" раздумывает над обменом Доннаруммы в "Челси". | soccernews.ru

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