"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате

Лондонский "Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Альваро Морате, к которому проявляют интерес ряд итальянских грандов.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, в случае, если 25-летний испанец таки покинет этим летом "Стэмфорд Бридж", "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, "Милан" раздумывает над обменом Доннаруммы в "Челси". | soccernews.ru