"Челси" определился с размером предложения по Асенсио

Лондонский "Челси" определился с размером предложения по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом за 22-летнего игрока королевского клуба "аристократы" будут готовы выложить 80 миллионов евро. Однако "сливочные" желают получить за футболиста почти вдвое больше - почти 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за "Реал".

Напомним, Асенсио получил предложения от трех топ-клубов. | soccernews.ru