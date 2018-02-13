"Челси" определился с размером предложения по Асенсио

Теги челсиреал мадридмарко асенсио

"Челси" определился с размером предложения по АсенсиоЛондонский "Челси" определился с размером предложения по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом за 22-летнего игрока королевского клуба "аристократы" будут готовы выложить 80 миллионов евро. Однако "сливочные" желают получить за футболиста почти вдвое больше - почти 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за "Реал".

Напомним, Асенсио получил предложения от трех топ-клубов. | soccernews.ru

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