"Челси" определился с размером предложения по Левандовски

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готов предложить около 60 миллионов евро за польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются ПСЖ и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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