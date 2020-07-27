"Челси" определился с размером предложения по вратарю "Аякса" Онане

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"Челси" определился с размером предложения по вратарю "Аякса" Онане

Лондонский "Челси" собирается купить этим летом голкипера "Аякса" Андре Онану, сообщает Voetbal International.

По информации источника, "синие" готовы предложить за камерунского стража ворот 30 миллионов евро.

Также 24-летнего вратаря хочет заполучить "Байер", но леверкузенский клуб может заплатить за него не более 20 миллионов.

В минувшем сезоне Онана провёл за "Аякс" 39 матчей, в которых пропустил 37 голов.

Не пропустите: "Челси" готов заплатить крупную сумму за воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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