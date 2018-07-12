"Челси" определился с трансферной стоимостью Азара

1 Теги челсиэден азар

"Челси" определился с трансферной стоимостью АзараЛондонский "Челси" определился с трансферной стоимостью своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" уже смирились с уходом своего ключевого игрока, оценив его в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним,  "Барселона" провела первую встречу с представителями Азара. | soccernews.ru

Комментарии
Михаил

Что так мало?

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов