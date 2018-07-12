"Челси" определился с трансферной стоимостью Азара

Лондонский "Челси" определился с трансферной стоимостью своего ведущего вингера Эдена Азара, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" уже смирились с уходом своего ключевого игрока, оценив его в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" провела первую встречу с представителями Азара. | soccernews.ru