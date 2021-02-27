"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство "Челси" определилось, сколько денег выделить наставнику Томасу Тухелю на летние трансферы.

По сведениям Sport1.de, Тухелю позволят формировать команду в соответствии со своими желаниями и выделят ему трансферы 250 миллионов евро.

Отмечается, что владелец "Челси" Роман Абрамович согласился на очередную масштабную трансферную компанию.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист "Челси" входят два футболиста дортмундской "Боруссии" - Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

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