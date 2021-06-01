"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето

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"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето

СМИ узнали, какую сумму может потратить лондонский "Челси" на усиление состава во время летнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, руководство "синих" готово выделить на подписание новых игроков до 232 миллионов евро.

Главный тренер команды Томас Тухель хочет в первую очередь купить защитника, хавбека и нападающего.

В шорт-листе "Челси", согласно данным источника, находятся Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Деклан Райс ("Вест Хэм") и Орельен Тчуамени ("Монако").

Не пропустите: Головин ответил на вопрос о возможном переходе в "Челси". | http://soccernews.ru
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