"Челси" определился с условием для увольнения Лэмпарда

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"Челси" определился с условием для увольнения Лэмпарда

Руководство лондонского "Челси" уволит главного тренера Фрэнка Лэмпарда в случае поражения команды в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Лестером", сообщает talkSPORT.

По сведениям издания, лондонский клуб в качестве замены Лэмпарду рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля, Массимилиано Аллегри, Брендана Роджерса и Ральфа Хазенхюттля.

Матч "Лестер" — "Челси" состоится сегодня, 19 января.

В данный момент "Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Лестер" с 35 очками находится на третьей позиции.

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