"Челси" определился с возможной заменой для Куртуа

Теги челсиманчестер ситивест хэм юнайтедджо харттибо куртуа

"Челси" определился с возможной заменой для КуртуаЛондонский "Челси" определился с возможной заменой для своего голкипера Тибо Куртуа, который может покинуть клуб уже следующим летом.

Так, по сведениям The Sun, в случае расставания с 25-летним бельгийцем, "аристократы" планируют предпринять попытки подписать вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта, который текущий сезона проводит на правах аренды в "Вест Хэме".

Напомним, руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью. | soccernews.ru

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