"Челси" определился с возможной заменой для Куртуа

Лондонский "Челси" определился с возможной заменой для своего голкипера Тибо Куртуа, который может покинуть клуб уже следующим летом.

Так, по сведениям The Sun, в случае расставания с 25-летним бельгийцем, "аристократы" планируют предпринять попытки подписать вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта, который текущий сезона проводит на правах аренды в "Вест Хэме".

Напомним, руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью. | soccernews.ru