"Челси" определился с заменой для Азара

Лондонский "Челси" определился с заменой для своего вингера Эдена Азара, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, часть средств, вырученных с продажи бельгийца, "аристократы" планируют направить на приобретение полузащитника королевского клуба Хамеса Родригеса, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию". В стане чемпионов Англии в колумбийце видят игрока, который способен стать новым лидером команды.

Напомним, Конте поставил "Челси" задачу на остаток сезона. | soccernews.ru