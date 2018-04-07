"Челси" определился с заменой для Азара

Теги челсиреал мадридбавария мюнхенэден азархамес родригес

"Челси" определился с заменой для АзараЛондонский "Челси" определился с заменой для своего вингера Эдена Азара, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, часть средств, вырученных с продажи бельгийца, "аристократы" планируют направить на приобретение полузащитника королевского клуба Хамеса Родригеса, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию". В стане чемпионов Англии в колумбийце видят игрока, который способен стать новым лидером команды.

Напомним, Конте поставил "Челси" задачу на остаток сезона. | soccernews.ru

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