"Челси" определился с заменой для Азара

"Челси" начал поиски футболиста, который способен заменить Эдена Азара.

Как сообщает Mirror, "синие" нацелились на вингера "Уотфорда" Роберто Перейру. Напомним, что 27-летний аргентинец ранее играл за "Ювентус".

Перейра выступает за "Уотфорд" с 2016 года. За это время он провел 58 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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