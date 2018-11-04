"Челси" определился с заменой для Азара
"Челси" начал поиски футболиста, который способен заменить Эдена Азара.
Как сообщает Mirror, "синие" нацелились на вингера "Уотфорда" Роберто Перейру. Напомним, что 27-летний аргентинец ранее играл за "Ювентус".
Перейра выступает за "Уотфорд" с 2016 года. За это время он провел 58 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
Читайте также: "Челси" надеется продлить контракт с Азаром. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Тоттенхэм
|11
|24
|5
|Арсенал Лондон
|11
|23
|6
|Борнмут
|11
|20
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|11
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|11
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|6
|18
|Кардифф Сити
|11
|5
|19
|Фулхэм
|10
|5
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3