"Челси" определился с заменой для Канте

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"Челси" определился с заменой для Канте

Лондонский "Челси" уже знает, кто заменит в составе полузащитника Нголо Канте, если тот решит летом уйти из команды.

По информации Mirror, преемником звёздного француза должен стать хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс.

В стане "синих" считают, что 21-летний англичанин надолго закроет позицию опорника.

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 30 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 49,5 миллионов евро.

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