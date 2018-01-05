"Челси" определился с заменой для Конте

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Челси".

Как сообщает The Times, лондонцы летом намерены пригласить аргентинского специалиста. С Конте будет расторгнут контракт по обоюдному соглашению.

Напомним, что в сентябре Симеоне заключил с "Атлетико" новый контракт до 2020 года.

Читайте также: Джованни Симеоне: "Отец будет тренировать "Интер". | http://soccernews.ru