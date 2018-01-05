"Челси" определился с заменой для Конте

Теги атлетико мадриддиего симеонечелси

"Челси" определился с заменой для Конте

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Челси".

Как сообщает The Times, лондонцы летом намерены пригласить аргентинского специалиста. С Конте будет расторгнут контракт по обоюдному соглашению.

Напомним, что в сентябре Симеоне заключил с "Атлетико" новый контракт до 2020 года.

Читайте также: Джованни Симеоне: "Отец будет тренировать "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов