"Челси" определился с заменой для Куртуа

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Calciomercato, "синие" рассматривают итальянца, как возможную замену Тибо Куртуа, которым интересуется "Реал".

Ранее сообщалось, что у Доннаруммы появились разногласия с клубом и он может покинуть "Милан".

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