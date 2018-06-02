"Челси" определился с заменой для Куртуа

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщает The Sun, "аристократы" рассматривают голкипера, как возможную замену Тибо Куртуа, который летом может покинуть клуб.

Отмечается, что "Сток Сити" оценивают своего вратаря в 35 миллионов евро.

Читайте также: Куртуа определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru