"Челси" определился с заменой для Куртуа

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"Челси" определился с заменой для Куртуа

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщает The Sun, "аристократы" рассматривают голкипера, как возможную замену Тибо Куртуа, который летом может покинуть клуб.

Отмечается, что "Сток Сити" оценивают своего вратаря в 35 миллионов евро.

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