"Челси" определился с заменой для Педро и Виллиана
Лондонский "Челси" занимается поиском замены для вингеров Виллиана и Педро Родригеса, которые летом могут уйти из клуба как свободные агенты.
По информации The Telegraph, "синие" изучают возможность подписания Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфрида Заа из "Кристал Пэлас".
Впрочем, Виллиан ещё может остаться на "Стэмфорд Бридж". В таком случае "Челси" будет достаточно купить одного из вышеуказанных игроков.
Рыночная стоимость Санчо оценивается в 100 миллионов евро, а Заа - в 55 миллионов.
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Вест Хэм Юнайтед
|13
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|Саутгемптон
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