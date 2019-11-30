"Челси" определился с заменой для Педро и Виллиана

Лондонский "Челси" занимается поиском замены для вингеров Виллиана и Педро Родригеса, которые летом могут уйти из клуба как свободные агенты.

По информации The Telegraph, "синие" изучают возможность подписания Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Уилфрида Заа из "Кристал Пэлас".

Впрочем, Виллиан ещё может остаться на "Стэмфорд Бридж". В таком случае "Челси" будет достаточно купить одного из вышеуказанных игроков.

Рыночная стоимость Санчо оценивается в 100 миллионов евро, а Заа - в 55 миллионов.

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