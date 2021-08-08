"Челси" определился со следующей целью после трансфера Лукаку

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"Челси" определился со следующей целью после трансфера Лукаку Фото: инстаграм Кунде

"Челси" не намерен останавливаться на трансфере форварда Ромелу Лукаку.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, следующая цель "синих" - центральный защитник. Основным кандидатом на эту позицию является Жюль Кунде из "Севильи".

Отмечается, что Лукаку в ближайшее время прибудет в Лондон для подписания контракта. Официальная презентация пройдет на следующей неделе.

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