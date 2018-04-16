"Челси" определился со стоимостью Азара

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"Челси" определился со стоимостью Азара

"Челси" может продать вингера Эдена Азара этим летом.

Как сообщает Transfermarketweb, "аристократы" хотят получить за одного из своих лидеров не менее 150 миллионов евро.

Напомним, что на Азара претендуют "Манчестер Сити" и "Реал".

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