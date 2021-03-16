"Челси" определился со стоимостью Эмерсона

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"Челси" определился со стоимостью Эмерсона

Лондонский "Челси" готов летом продать флангового защитника Эмерсона Пальмери.

По информации Calciomercato, "синие" рассчитывают заработать на трансфере 26-летнего футболиста не менее 20 миллионов евро.

На итальянского фулбека бразильского происхождения претендуют "Интер" и "Наполи".

В текущем сезоне Эмерсон сыграл за "Челси" всего 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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