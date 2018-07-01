"Челси" определился со стоимостью Куртуа и с заменой для него

Лондонский "Челси" определился с трансферной стоимостью своего вратаря Тибо Куртуа.

Как сообщает Daily Mail, "синие" хотят выручить от продажи бельгийского стража ворот 56 миллионов евро.

Вырученные средства клуб намерен потратить на голкипера "Ромы" Алиссона, за которого будет предложено 73 миллиона.

Напомним, что контракт Куртуа с "Челси" истекает летом 2019 года. Основным претендентом на него считается мадридский "Реал".

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