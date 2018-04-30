"Челси" определился со стоимостью Мораты

"Челси" готов рассмотреть возможность продажи форварда Альваро Мораты.

Как сообщает Tribalfootball, "аристократы" хотят выручить с продажи испанца не менее 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 45 матчей, отметился 15 голами и 6 ассистами.

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