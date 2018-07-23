"Челси" определился со своей позицией по трансферу Азара в "Реал"

1 Теги челсиреал мадридэден азармарко асенсио

"Челси" определился со своей позицией по трансферу Азара в "Реал"Лондонский "Челси" определился с позицией по возможному трансферу своего ведущего игрока Эдена Азара в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, "аристократы" могут отпустить 27-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу" в двух случаях - если "сливочные" сделают предложение в размере 200 миллионов евро либо включат в сделку по нему своего вингера Марко Асенсио.

Напомним, "Челси" уже добыл первую победу под руководством Сарри. | soccernews.ru

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