"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару

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"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару

"Челси" опубликовал в твиттере видео, посвященное нападающему Эдену Азару, который вчера, 7 июня покинул клуб и перешел в "Реал".

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. 

"Спасибо тебе, Эден Азар", - подписала видео пресс-служба клуба. 


28-летний бельгиец играл за "Челси" с 2012 по 2019 год. За лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 ассистами. с "Челси" Азар дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги и дважды становился победителем Лиги Европы.

Не пропустите: "Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара | http://soccernews.ru
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