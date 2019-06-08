"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару
"Челси" опубликовал в твиттере видео, посвященное нападающему Эдену Азару, который вчера, 7 июня покинул клуб и перешел в "Реал".
Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.
"Спасибо тебе, Эден Азар", - подписала видео пресс-служба клуба.
Thank you, @HazardEden10! #ThankYouEden pic.twitter.com/6mCgZSFNJg— Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 июня 2019 г.
28-летний бельгиец играл за "Челси" с 2012 по 2019 год. За лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 ассистами. с "Челси" Азар дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги и дважды становился победителем Лиги Европы.
Не пропустите: "Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
-
В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью
-
Официально: "Реал" объявил о переходе Азара
-
Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"
-
Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
Лента новостей
-
"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару
-
"Реал" сделал видеопрезентацию в честь перехода Азара
-
2
Азар обратился к болельщикам "Челси"
-
В группе А Чехии обыграла Болгарию, а Черногории сыграла вничью с Косово
-
Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией
-
Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F
-
В группе B Украина разгромила Сербию, а Литва и Люксембург сыграли вничью
-
Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"
-
Николя Пепе может сменить "Лилль" на "Интер"
-
2
Официально: "Реал" объявил о переходе Азара
-
"Интер" планирует купить защитника "Арсенала"
-
Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара
-
Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"
-
Орлов прокомментировал решение Семака пойти в политику
-
Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня
-
1
Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"
-
Филипе Луис может стать игроком "Монако"
-
Андре Силва останется в "Милане" на следующий сезон
-
1
Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
-
Медведев: "Сделаю все, чтобы Дзюба остался в "Зените"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16