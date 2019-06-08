"Челси" опубликовал ролик, посвященный Эдену Азару

"Челси" опубликовал в твиттере видео, посвященное нападающему Эдену Азару, который вчера, 7 июня покинул клуб и перешел в "Реал".

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

"Спасибо тебе, Эден Азар", - подписала видео пресс-служба клуба.



28-летний бельгиец играл за "Челси" с 2012 по 2019 год. За лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 ассистами. с "Челси" Азар дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги и дважды становился победителем Лиги Европы.

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