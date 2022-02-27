"Челси" опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте опубликовала заявление по поводу ситуации на территории Украины.

"Происходящее на Украине является ужасным. Мысли всех сотрудников "Челси" вместе с каждым украинцем. Мы все молимся о мире", - говорится в заявлении.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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