"Челси" оштрафовал Диего Косту

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"Челси" оштрафовал Диего Косту

Руководство лондонского "Челси" оштрафовало нападающего Диего Косту на 330 тысяч евро, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, боссы "синих" наказали 28-летнего испанца за то, что он не вернулся из Бразилии к началу предсезонной подготовки в июле.

Напомним, что Коста тренируется самостоятельно, параллельно добиваясь от "Челси" своей продажи в другой клуб.

Не пропустите: Коста: "Для меня закрыт доступ в раздевалку команды, мне запретили контактировать с партнерами". | http://soccernews.ru

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