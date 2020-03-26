"Челси" остановил переговоры с футболистами о новых контрактах из-за коронавируса

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"Челси" остановил переговоры с футболистами о новых контрактах из-за коронавируса

Руководство "Челси" вынуждено было отложить переговоры с футболистами о новых контрактах.

По сведениям The Telegraph, были приостановлены переговоры с вингером Виллианом и нападающим Оливье Жиру, чьи контракты истекают грядущим летом.

Также в июне истекают сроки соглашений голкипера Вилли Кабальеро и нападающего Педро. Однако Педро, скорее всего, покинет клуб в любом случае.

Отмечается, что клуб вернется к переговорам, когда АПЛ объявит дату возобновления чемпионата.

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