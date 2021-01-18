"Челси" отдал Дринкуотера в аренду турецкому клубу

Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер перешел в "Касымпашу", сообщается на официальном сайте "аристократов".

Турецкий клуб арендовал 30-летнего футболиста до окончания сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб всего 1 матч.

"Челси" купил Дринкуотера у "Лестера" в 2017 году за 38 миллионов евро. Всего он провел за клуб 23 матча и забил один гол. Сдавался в аренду "Бернли" и "Астон Вилле". Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Хаддерсфилд Таун", "Кардифф Сити", "Уотфорд" и "Барнсли". За сборную Англии сыграл 3 матча. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.

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