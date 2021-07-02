"Челси" отдал Гилмора в аренду

Фото инстаграм "Норвича"

"Норвич" объявил о переходе полузащитника лондонского "Челси" Билли Гилмора.

20-летний футболист сменил команду на правах аренды, которая рассчитана на один год.

Рыночная стоимость шотландского хавбека оценивается в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гилмор сыграл за основную команду "Челси" 11 матчей во всех турнирах.

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