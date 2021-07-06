"Челси" отдал голландского защитника в аренду "Бирмингему"

Фото: инстаграм Хуана Кастильо/Автор неизвестен

Голландский защитник "Челси" Хуан Кастильо перешел в "Бирмингем Сити" на правах аренды, сообщает официальный твиттер бирмингемского клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон и не включает в себя приоритетное право выкупа.

"Челси" подписал Кастильо в 2016 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне 21-летний голландец выступал за АДО "Ден Хааг" на правах аренды, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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