"Челси" отдал летнего новичка команды в аренду "Порту"

Французский защитник лондонского "Челси" Маланга Сарр перешел в "Порту", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Драконы" арендовали футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. Стоит отметить, что 21-летний Сарр перешел в "Челси" всего несколько недель назад из "Ниццы" на правах свободного агента.

В составе "Ниццы" Сарр провел 119 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативне передачи. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2025 года.

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