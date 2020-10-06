"Челси" отдал летнего новичка команды в аренду "Порту"
Французский защитник лондонского "Челси" Маланга Сарр перешел в "Порту", сообщается на официальном сайте английского клуба.
"Драконы" арендовали футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. Стоит отметить, что 21-летний Сарр перешел в "Челси" всего несколько недель назад из "Ниццы" на правах свободного агента.
В составе "Ниццы" Сарр провел 119 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативне передачи. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Андерлехт" арендовал защитника "Челси". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18