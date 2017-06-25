"Челси" отдал в аренду "Витессу" защитника Дабо

Защитник "Челси" Фанкати Дабо перешел в "Витесс", сообщает официальный твиттер лондонцев.

Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

В минувшем 21-летний Дабо выступал за "Суиндон" в третьем английском дивизионе на правах аренды, провел 15 матчах и забил 1 гол.

Не пропустите: Лэмпард: "Челси" будет крайне сложно заменить Косту". | http://soccernews.ru