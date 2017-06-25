"Челси" отдал в аренду "Витессу" защитника Дабо

Теги челсивитесс

"Челси" отдал в аренду "Витессу" защитника Дабо

Защитник "Челси" Фанкати Дабо перешел в "Витесс", сообщает официальный твиттер лондонцев.

Голландский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

В минувшем 21-летний Дабо выступал за "Суиндон" в третьем английском дивизионе на правах аренды, провел 15 матчах и забил 1 гол. 

Не пропустите: Лэмпард: "Челси" будет крайне сложно заменить Косту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов