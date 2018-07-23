"Челси" отказал "Барселоне" в трансфере Виллиана

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"Челси" отказал "Барселоне" в трансфере Виллиана
"Челси" не собирается продавать "Барселоне" бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Sky Sports. 

По сведениям издания, лондонский клуб отклонил очередное предложение каталонцев в размере 62 миллионов евро. Сохранить бразильца хочет новый главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри.

Напомним, что 29-летним Виллианом также интересуется "Манчестера Юнайтед", но манкунианцы пока не делали предложения по нему.

Не пропустите: "Челси" определился со своей позицией по трансферу Азара в "Реал". | http://soccernews.ru

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