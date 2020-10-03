"Челси" отказал "Баварии" в аренде Хадсона-Одои

"Бавария" пыталась заполучить хавбека "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

По сведениям Sky Sports, мюнхенский клуб готов был арендовать 19-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа за 75 миллионов евро.

Отмечается, что "Челси" отклонил предложение мюнхенцев, хотя ранее сообщалось, что клубы пришли к соглашению в переговорах.

В текущем сезоне Хадсон-Одои провел пять матчей и забил один гол.

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