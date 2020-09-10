"Челси" отказал "Интеру" в продаже Канте

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"Челси" отказал "Интеру" в продаже Канте

"Челси" не согласился продать хавбека Н’Голо Канте в "Интер", утверждает The Guardian.

По данным источника, итальянский клуб активно интересовался хавбеком и предлагал обменять его на Марцело Брозовича и Кристиана Эриксена, однако такой вариант лондонцев не устроил. "Челси" хотел за футболиста 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Канте провел 22 матча в АПЛ, забив 3 гола.

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