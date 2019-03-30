"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко

Теги миланчелситьемуэ бакайокотрансферы

"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко

"Милан" хочет выкупить у "Челси" французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

У "россонери" есть право приобрести 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро плюс три миллиона бонусов.

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб просил "синих" сделать скидку на трансфер хавбека, но получил отказ.

"Челси" не намерен идти на уступки, пытаясь максимально отбить заплаченные за игрока 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл за "Милан" 32 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"

Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов