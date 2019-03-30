"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко

"Милан" хочет выкупить у "Челси" французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

У "россонери" есть право приобрести 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро плюс три миллиона бонусов.

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб просил "синих" сделать скидку на трансфер хавбека, но получил отказ.

"Челси" не намерен идти на уступки, пытаясь максимально отбить заплаченные за игрока 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл за "Милан" 32 матча и забил 1 гол.

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