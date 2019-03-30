"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко
"Милан" хочет выкупить у "Челси" французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
У "россонери" есть право приобрести 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро плюс три миллиона бонусов.
Как сообщает Football Italia, итальянский клуб просил "синих" сделать скидку на трансфер хавбека, но получил отказ.
"Челси" не намерен идти на уступки, пытаясь максимально отбить заплаченные за игрока 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Бакайоко сыграл за "Милан" 32 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"
-
Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"
-
"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби
-
"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Лента новостей
-
Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"
-
Кононов прокомментировал победу над "Ахматом"
-
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко
-
"Удинезе" разобрался с "Дженоа" в 29-м туре Серии А (видео голов)
-
Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"
-
Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"
-
"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби
-
"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)
-
"Ювентус" ответил "Роме" на предложение обменять Игуаина на Джеко
-
Будущее Крооса в "Реале" под вопросом
-
Сёмин: "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство"
-
"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ
-
"Ливерпуль" готов летом расстаться с основным защитником
-
"Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе" (видео голов)
-
Батистута встал на защиту Игуаина
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Коутиньо
-
Зидан: "Мне очень нравится Погба"
-
"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
-
2
Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14