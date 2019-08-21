"Челси" отказал "Монако" в аренде своего хавбека

"Монако" пытается вернуть полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает RMC Sport.

По информации источника, монегаски сделали предложение "Челси" об аренде 25-летнего футболиста, но получили отказ.

"Синие" готовы расстаться с хавбеком, однако предпочитают вариант с его продажей.

В прошлом сезоне француз выступал за "Милан" на правах аренды, но "россонери" не захотели его выкупать.

Ранее Бакайоко уже выступал за "Монако" с 2014 по 2017 год.

Не пропустите: Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с основным составом "Челси". | http://soccernews.ru