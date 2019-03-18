"Челси" отказал "Реалу" в трансфере Азара

Мадридский "Реал" сделал первое предложение лондонскому "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара, но получил отказ, сообщает HLN.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 85 миллионов евро, но эта сумма не устроила "Челси". Англичане намерены получить за игрока не менее 100-120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

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