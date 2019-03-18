"Челси" отказал "Реалу" в трансфере Азара
Мадридский "Реал" сделал первое предложение лондонскому "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара, но получил отказ, сообщает HLN.
По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 85 миллионов евро, но эта сумма не устроила "Челси". Англичане намерены получить за игрока не менее 100-120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мойес хотел купить Крооса, Бэйла и Фабрегаса в "МЮ"
-
Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос
-
Вратарь "Наполи" вернулся домой из больницы
-
Черчесов: капитаном будет Дзюба
-
Матич: необходимо приложить все усилия, чтобы попасть в топ-4 АПЛ
-
Дешам: разумеется, Гризманн заслужил признания
-
"Челси" отказал "Реалу" в трансфере Азара
-
Вратарь "Наполи" Оспина избежал серьезной травмы головы
-
Почеттино: в "Барселоне" есть прекрасные игроки и один гений
-
Шевченко: больше не задавайте мне вопросов о Ракицком
-
36-летний форвард "Монпелье" установил уникальное достижение в Лиге 1
-
2
Линекер: есть потрясающие игроки на все времена, а есть Месси
-
1
Почеттино: не считаю, что я упустил шанс возглавить "Реал"
-
1
"Тоттенхэм" повысил цену на Эриксена до 233 миллионов евро
-
Канте прибыл в сборную Франции в 6:30 утра, на пять часов раньше начала сбора
-
Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина
-
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля
-
Жирков извинился за конфликт с Глушенковым в матче "Спартак" - "Зенит"
-
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече
-
"Челси" пожаловался в УЕФА на расистские оскорбления Хадсона-Одои во время матча с киевским "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14