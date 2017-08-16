"Челси" отказался от покупки хавбека ПСЖ

Лондонский "Челси" отказался от покупки полузащитника французского ПСЖ Гжегожа Крыховяка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "аристократы" утратили интерес к 27-летнему хавбеку парижан. Переговоры по поляку между клубами зашли в тупик, поэтому англичане отказались вести диалог с "красно-синими" по футболисту.

Напомним, Лэмпард назвал игрока, которого необходимо приобрести "Челси". | soccernews.ru