"Челси" отказался от покупки хавбека ПСЖ

Теги гжегож крыховякпсжчелси

"Челси" отказался от покупки хавбека ПСЖЛондонский "Челси" отказался от покупки полузащитника французского ПСЖ Гжегожа Крыховяка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "аристократы" утратили интерес к 27-летнему хавбеку парижан. Переговоры по поляку между клубами зашли в тупик, поэтому англичане отказались вести диалог с "красно-синими" по футболисту.

Напомним, Лэмпард назвал игрока, которого необходимо приобрести "Челси". | soccernews.ru

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