"Челси" отказался от приглашения Сарри из-за необычной причины

"Челси" свернуло переговоры с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает The Sun.

По сведениям издания, это произошло из-за конфликта между Сарри и тогдашним наставником "Интера" Роберто Манчини в 2016 году. Тогда Сарри обозвал оппонента "гомосексуалистом". После этого тренеру пришлось извиняться и отрицать обвинения в гомофобии. Впрочем, "Челси" все равно решил отказался от идеи с его приглашением.

Не исключено, что "Челси" решит не увольнять нынешнего тренера Антонио Конте.

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