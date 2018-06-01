"Челси" отказался от приглашения Сарри из-за необычной причины

Теги челсимаурицио сарри

"Челси" отказался от приглашения Сарри из-за необычной причины

"Челси" свернуло переговоры с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает The Sun.

По сведениям издания, это произошло из-за конфликта между Сарри и тогдашним наставником "Интера" Роберто Манчини в 2016 году. Тогда Сарри обозвал оппонента "гомосексуалистом". После этого тренеру пришлось извиняться и отрицать обвинения в гомофобии. Впрочем, "Челси" все равно решил отказался от идеи с его приглашением.

Не исключено, что "Челси" решит не увольнять нынешнего тренера Антонио Конте.

Не пропустите: Сарри может возглавить вместо "Челси" другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов