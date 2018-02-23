"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро

Лондонский "Челси" отказался от приобретения защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "синие" уведомили "бьянконери", что больше не будут пытаться купить бразильского фулбека.

27-летний Сандро в этом сезоне сыграл за "Ювентус" 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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