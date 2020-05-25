"Челси" отказался от трансфера Бога

Лондонский "Челси" не будет возвращать из "Сассуоло" ивуарийского полузащитника Жереми Бога, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб имел возможность совершить обратный трансфер хавбека за 15 миллионов евро, но отказался от данной опции. "Аристократы" хотят только получить определенный процент от последующего трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что ивуариец входит в сферу интересов "Ромы" и "Наполи".

23-летний Бога является воспитанником "Челси". Летом 2019 года лондонцы продали его в "Сассуоло" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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