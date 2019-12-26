"Челси" отказался платить за Санчо требуемую сумму

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"Челси" отказался платить за Санчо требуемую сумму

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Челси", скорее всего, не состоится.

Как сообщает The Express, "синие" не намерены платить за 19-летнего футболиста сумму, которую требуют "шмели".

Напомним, что немецкий клуб хочет выручить от продажи англичанина 117 миллионов евро.

"Челси" собирается отказаться от кандидатуры Санчо и сосредоточиться на вариантах с Уилфридом Заа ("Кристал Пэлас") и Тимо Вернером ("РБ Лейпциг").

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Дмитрий Владимирович
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