"Челси" откажет Хадсону-Одои в трансфере в январе

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"Челси" откажет Хадсону-Одои в трансфере в январе

Лондонский "Челси" не собирается расставаться с нападающим Каллумом Хадсоном-Одои в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб будет отклонять любые предложения об уходе форварда, несмотря на то, что он не получает большого количества игровой практики.

В нынешнем сезоне 20-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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