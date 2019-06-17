"Челси" отклонил два предложения по Виллиану

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"Челси" отклонил два предложения по Виллиану

"Челси" не намерен продавать вингера команды Виллиана.

Как сообщает Sky Sports, "Атлетико" и "Барселона" сделали предложение по 30-летнему бразильцу в размере 40 миллионов евро, однако "Челси" отказал обоим клубам.

Соглашение Виллиана с "Челси" истекает следующим летом, но клуб работает над продлением контракта с игроком.

В минувшем сезоне на счету Виллиана 8 забитых мячей и 14 ассистов в 56 матчах.

Читайте также: Виллиан договорился с "Челси" о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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