"Челси" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Виллиану

Лондонский "Челси" отклонил очередное предложение каталонской "Барселоны" по своему вингеру Виллиану, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" были готовы выложить за бразильца 60 миллионов евро, однако такая ставка не устроила "аристократов", которые продолжают стоять на установленной ранее ими цене на игрока в 70 миллионов евро.

Напомним, Чепчугов анонсировал переход Головина в "Челси". | soccernews.ru