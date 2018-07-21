"Челси" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Виллиану

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"Челси" отклонил очередное предложение "Барселоны" по ВиллиануЛондонский "Челси" отклонил очередное предложение каталонской "Барселоны" по своему вингеру Виллиану, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" были готовы выложить за бразильца 60 миллионов евро, однако такая ставка не устроила "аристократов", которые продолжают стоять на установленной ранее ими цене на игрока в 70 миллионов евро.

Напомним, Чепчугов анонсировал переход Головина в "Челси". | soccernews.ru

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