"Челси" отклонил предложение "Арсенала" по своему защитнику
Лондонский "Челси" отклонил предложение своих земляков из "Арсенала" по защитнику Давиду Луизу, информирует Le 10 Sport.
Так. по сведениям источника, "канониры" были готовы заплатить за 31-летнего бека "аристократов" 23 миллиона евро. Однако "синие" отказались продавать своего игрока конкуренту.
В завершившемся сезоне Давид Луиз забил 2 мяча в 17 матчах за "Челси". Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета следующего года.
Напомним, АПЛ обнародовала календарь на следующий сезон. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31