"Челси" отклонил предложение "Арсенала" по своему защитнику

Теги арсенал лондончелсидавид луиз

"Челси" отклонил предложение "Арсенала" по своему защитникуЛондонский "Челси" отклонил предложение своих земляков из "Арсенала" по защитнику Давиду Луизу, информирует Le 10 Sport.

Так. по сведениям источника, "канониры" были готовы заплатить за 31-летнего бека "аристократов" 23 миллиона евро. Однако "синие" отказались продавать своего игрока конкуренту.

В завершившемся сезоне Давид Луиз забил 2 мяча в 17 матчах за "Челси". Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета следующего года.

Напомним, АПЛ обнародовала календарь на следующий сезон. | soccernews.ru

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