"Челси" отклонил предложение "Барселоны" об обмене игроками

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет обменять Малкома на вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Telegraph, "синие" не намерены расставаться со своим игроком, так как он входит в планы тренерского штаба.

Отметим, что каталонцы готовы были доплатить за обмен футболистами около 57 миллионов евро.

Также стоит напомнить, что "Барселона" пыталась заполучить Виллиана еще в летнее трансферное окно, однако тоже наткнулась на отказ.

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