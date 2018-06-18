"Челси" отклонил предложение "Реала" по Куртуа

Лондонский "Челси" отклонил предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Тибо Куртуа, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, королевский клуб был готов выложить за 26-летнего вратаря "аристократов" 40 миллионов евро. Однако данное предложение полностью не устроило лондонский клуб.

В завершившемся сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси".