"Челси" отклонил предложение "Реала" по Куртуа

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"Челси" отклонил предложение "Реала" по КуртуаЛондонский "Челси" отклонил предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Тибо Куртуа, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, королевский клуб был готов выложить за 26-летнего вратаря "аристократов" 40 миллионов евро. Однако данное предложение полностью не устроило лондонский клуб.

В завершившемся сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси".

Напомним, Абрамович определился с тренером "Челси" на следующий сезон. | soccernews.ru

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