"Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару

Лондонский "Челси" не продаст вингера Эдена Азара в "Манчестер Сити", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" намерены отклонить любые предложения "горожан" по трансферу 27-летнего бельгийца, даже если манкунианский клуб будет готов заплатить 200 миллионов фунтов (227 миллионов евро).

"Челси" по-прежнему надеется продлить контракт с Азаром. Действующее соглашение звёздного футболиста истекает в 2020 году.

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